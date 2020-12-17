“توننداكس” ينهي معاملات الخميس مرتفعا ب15ر0 بالمائة

أقفل مؤشر بورصة تونس “توننداكس” معاملات حصة الخميس على ارتفاع بنسبة 15ر0 بالمائة ليبلغ 24ر6829 نقطة وسط حجم مبادلات ضعيف بقيمة 9ر3 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”
وواصل سهم العالمية لتوزيع السيارات نسقه التصاعدي مقفلا معاملات الحصة على ارتفاع بنسبة 8ر5 بالمائة (74ر2 دينار) بحجم مبادلات ناهز 573 الف دينار
وتطور سهم تواصل القابضة بنسبة 7ر5 بالمائة (56ر0 دينار) وسط حجم مبادلات بقيمة 294 الف دينار
في المقابل تراجع سهم المغازة العامة بنسبة 7ر3 بالمائة (18 دينار) والتونسية لمجنبات الاليمنيوم بنسبة 5ر2 بالمائة (28ر4 دينار