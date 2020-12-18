عاجل: مواجهات عنيفة بين عسكريين و عدد من المحتجين بماجل بالعباس.. وهذه حصيلة الاصابات

أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أن منطقة “أولاد مرزوق” من معتمدية ماجل بالعبّاس من ولاية القصرين شهدت مساء أمس احتجاجات بعض الأهالي على خلفية طلبات إجتماعية.

وقالت الوزارة، إن التحرّكات تحوّلت إلى محاولة اقتحام بالقوّة مقر شركة خدمات أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية ومحطّة الضخ بالمكان.

وأوضحت أنه، أمام منعهم من الدخول من قبل العنصر العسكري المتواجد بالمكان، تطوّرت الاحتجاجات باستعمال الحجارة والزجاجات الحارقة ممّا نتج عنها إصابة 4 عسكريين بجروح، حسب نص البلاغ.

وجاء في ذات البلاغ، أن العنصر العسكري إضطرّ إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين.

وذكّرت الوزارة، أن مقرّ الشركة ومحطة الضخ متواجدتان بمنطقة عسكرية محجّرة ويمنع تواجد المواطنين فيها.