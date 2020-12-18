القبض على شخصين من أجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة

بناءً على معلومات مفادها تعمد شخصين استغلال محل معد لبيع الفواكه الجافة بولاية صفاقس قصد ترويج المواد المخدرة، تمكنت يوم 16 ديسمبر 2020 الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية من ضبط المعنيين (33 و35 سنة) بالمحل المذكور الذي بتفتيشه بعد استشارة النيابة العمومية، تم حجز 114 قطعة من مخدر القنب الهندي “زطلة” معدة للترويج مخفية داخل علبتي سيجارة ومبلغ مالي متات من عائدات ترويج المخدرات.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل “مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة” ومواصلة الأبحاث.