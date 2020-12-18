عاجل: هذا موعد الاعلان عن الاجراءات الاستثنائية لاحتفالات ليلة رأس السنة

أفاد وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الجمعة أن اللجنة الوطنية لمقاومة انتشار فيروس كورونا ستقر خلال اجتماعها يوم الاربعاء القادم مختلف الاجراءات اللازمة بخصوص التظاهرات الاحتفالية بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية وذلك بعد تقييم الوضع الوبائي

وأكد فوزي مهدي اليوم الجمعة في تصريح اعلامي على هامش مشاركته في الندوة الدولية السنوية الخامسة التي نظمتها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالعاصمة حول “رصد الأماكن السالبة للحرية في سياق جائحة كوفيد -19” أن الوضع الوبائي في تونس اليوم يتسم بالاستقرار حسب تقديره مشددا في هذا الصدد على ضرورة مواصلة توخي الاحتياطات وتطبيق مختلف الاجراءات الوقائية الرادعة

وذكر من جهة أخرى، بجملة الاجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة منذ انتشار هذا الوباء بمراكز الحجر الصحي الاجباري ومؤسسات العلاج النفسي التي تم تركيزها للغرض على غرار احداث لجنة فرعية للحجر الصحي منبثقة عن اللجنة القارة لمتابعة انتشار الفيروس المحدثة صلب الوزارة وتوفير مراكز ملائمة لتطبيق حجر صحي آمن وفعال للمقيمين وأعوان الصحة الساهرين عليهم

وأبرز فوزي مهدي في السياق ذاته الحرص على تسيير المراكز المحدثة للغرض طبقا لدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي الاجباري في سياق جائحة كوفيد 19 الذي أعدته الوزارة ومتابعة وضعية مراكز الحجر الصحي من طرف الفرق المختصة الراجعة بالنظر للوزارة( الحالة الصحية ووضعية الغرف المخصصة لايوائهم والأكلات المقدمة ومدى توفر وسائل الحماية الشخصية ومستلزمات التنظيف والتطهير)

وبين أن وزارة الصحة قد قامت أيضا في هذا الاتجاه بتدعيم الانشطة الوقائية لحماية المرضى المقيمين بمؤسسات العلاج النفسي (مستشفى الرازي بمنوبة) من الاصابة بفيروس كورونا المستجد من ذلك تنظيم الزيارات وتوفير وسائل الحماية الشخصية وتكثيف عمليات تنظيف وتطهير فضاءات المستشفى وقاعات اقامة المرضى والمجموعات الصحية والافرشة والتجهيزات فضلا عن معالجة المعدات الطبية والتصرف في نفايات الانشطة العلاجية