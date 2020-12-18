توزر: حالة وفاة جديدة بسبب الاصابة بفيروس كورونا ترفع اجمالي الوفيات الى 45 حالة

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر اليوم الجمعة حالة وفاة حديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا حيث توفّي شخص في منزله تبين بعد رفع عيّنة له وتحليلها أنّه حامل للفيروس لترتفع بذلك حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد الى 45 حالة بحسب ما ذكره لــ(وات) فؤاد براني رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة.

وبين ذات المصدر أنّه تمّ أيضا تسجيل 21 إصابة جديدة من جملة 61 تحليلا مخبريا وردت نتائجها حيث توزعت الإصابات الجديدة الى 13 في توزر و2 في دقاش و3 في حامة الجريد و3 في تمغزة ويرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 2322 اصابة.

فيما بلغت حالات التعافي من الفيروس الى غاية اليوم 1978 حالة هذا إضافة الى تواصل إيواء شخصين في قسم الإنعاش الطبي وسبعة في أقسام كوفيد 19 موزعين بين المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية بدقاش ونفطة.