بالارقام: آخر تطورات الوضع الوبائي في الوسط المدرسي..

نشرت وزارة التربية، اليوم، الجمعة 18 ديسمبر 2020، آخر تحيين بخصوص الوضع الوبائي في الوسط المدرسي منذ منتصف سبتمبر إلى غاية يوم 16 ديسمبر 2020.

وبلغ اجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ 28 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للإصابات 4350 إصابة.

وبلغت حالات التعافي وفق نفس المصدر، 3047 حالة ما يقدّر بنسبة 70 بالمائة من اجمالي الاصابات.

وسجل في صفوف المدرسين 1898 إصابة، شفي منهم 1363 مصابا، وسجل في صفوف التلاميذ 1944 إصابة، شفي منها 1283 تلميذا، فيما بلغ عدد الإصابات في صفوف إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيميين والمرشدين التطبيقيين 374 إصابة، شفي منها 294، وقدّر عدد الإصابات في صفوف العملة بـ 134 مصابا، شفي منهم 107 عاملا.