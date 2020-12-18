وفاة عامل بناء بصعقة كهربائية..وهذه التفاصيل..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذنت مساء أمس الخميس بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة بنّاء وهو كهل عمره 48 عاما على اثر تعرضه الى صعقة كهربائي بجهة سيدي ثابت.

وحسب المعطيات الأولية التي اورتها موزاييك فان الهالك تحول الى منزل شقيقته للقيام بأعمال بناء على مستوى سور المنزل، الا أنه تعرض إلى صعقة كهربائية بعد لمسه عمود الإنارة العمومي الملاصق للسور. ويرجح ان الهالك حمل قطعة خشبية مبللة بالماء وعند اقترابه من العمود تعرض الى الصعقة التي أودت بحياته على الفور، وتم ايداع جثته على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب وفاته.