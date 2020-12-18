محسن مرزوق: “قيس سعيّد استدعى سفير فرنسا وعبّر له عن عدم رضاه بزيارة المشيشي”

كشف رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد استدعى سفير فرنسا وتواصل مع الطرف الايطالي وعبّر لهما عن عدم رضاه عن زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي لفرنسا وايطاليا داعيا سعيّد الى استرجاع ثقة المشيشي معتبرا أنّ ذلك سينعكس ايجابيا على الوضع العام بالبلاد.

وقال مرزوق خلال حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” : “هل من المعقول ان يستدعي رئيس الجمهورية سفير فرنسا ويعبر له عن عدم رضاه عن زيارة المشيشي الى بلاده ؟..سعيّد أعلم أيضا الطرف الايطالي بطريقة او بأخرى رفضه زيارة المشيشي لايطاليا …هذا الكلام على مسؤوليتي ..عدة صفحات تابعة للرئاسة شنت حملات تشويه على المشيشي واظهرت زيارته الى فرنسا كزيارة فاشلة “.

وتساءل مرزوق :” ماذا ربح قيس سعيّد من توتير العلاقة بينه وبين المشيشي؟” متابعا” على سعيّد تحسين علاقته بالمشيشي …لقد جعلنا اضحوكة امام العالم ..هذا غير معقول …سعيّد هو من اقترح المشيشي ومن ثم انقلب عليه وهو ما جعل رئيس حركة النهضة والبرلمان يستغل الفرصة ..على سعيّد استرجاع ثقة المشيشي وهو ما سينعكس ايجابيا على الوضع العام بالبلاد “.