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انقطاع ماء الشرب عن مناطق في سجنان من منتصف نهار الاحد 20 ديسمبر حتى منتصف نهار الاثنين 21 ديسمبر 2020

2020/12/18 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تسجل كل من مدينة سجنان وأحوازها ومناطق سقمان والحساينية ومساكن وتمرة وأحوازها، اضطرابا وانقطاعا في التزويد بالماء الصالح للشرب، بداية من منتصف نهار الأحد 20 ديسمبر 2020، ليستانف التزويد تدريجيا بداية من منتصف نهار الاثنين 21 ديسمبر الجاري، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الجمعة

وعزت الشركة هذا الاضصراب والانقطاع في التزويد بمياه الشرب الى قيام مصالح شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال بأشغال صيانة على القناة الرئيسية لسد الزياتين المزود لمحطة تصفية المياه القتمة بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت

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