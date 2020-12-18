زياد الأخضر : “البلاد تعيش خيبة أمل وفشل كبير بعد عشر سنوات من الثورة”

قال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، زياد الأخضر، اليوم الجمعة، “إن البلاد تعيش خيبة أمل وفشل كبير بعد عشر سنوات من الثورة”.

وأضاف لخضر، في تصريح لـ”وات” على هامش وقفة احتجاجية نظمتها اليوم الجمعة مكونات من المجتمع المدني وأطراف سياسية أمام البرلمان ضد خطاب العنف، أنه تم الاستسلام لكل الاملاءات التي زادت في تعميق أزمة تونس والمضي على نفس خيارات ما قبل 2011.

وأوضح أن ظروف 2013 ليست هي نفسها ظروف 2020 لعقد حوار وطني، مشيرا إلى أن “طبيعة التناقض تكمن بين أغلبية الشعب التونسي والمهمشين والمحتجين في كل ربوع البلاد مقابل أقلية” وصفها بـ”الجشعة المتسلحة بترسانة من القوانين وتعمق آلام الناس”.

وانتقد ما أسماه الاستقطاب في المجتمع، الذي قال إنه “يغطي التناقض الحقيقي بين حركة النهضة والتجمعيين”، معتبرا أن هذا الاستقطاب يتمثل في معركة على مسك زمام الأمور والحكم لا غير.

وأفاد بأن حزبه يعمل على مساندة التحركات الاحتجاحية السلمية، التي “تعبر عن صوت الأغلبية المهمشة والمسحوقة في وجه الأقلية التي تتخاصم على الحكم”، وفق تعبيره.