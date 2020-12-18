تطاوين : تسجيل حالة وفاة و31 اصابة جديدة وغلق الاسواق الاسبوعية بالبئر الاحمر لخمسة عشر يوما

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين اليوم الجمعة حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد ضحايا هذه الجائحة منذ اعادة فتح الحدود اواخر جوان الماضي الى 91 وفاة تتوزع الى 39 وفاة في تطاوين الشمالية و21 وفاة في غمراسن و17 وفاة في تطاوين الجنوبية و5 وفايات في بني مهيرة وثلاث وفايات في البئر الاحمر وضحيتين في كل من ذهيبة ورمادة والصمار اضافة الى حالة وفاة سجلت في شهر مارس الماضي.

اما عدد الاصابات الجديدة وفق تحيين الوضع الوبائي لفيروس كورونا الذي نشرته الادارة الجهوية للصحة اليوم على صفحتها الرسمية فكان 31 اصابة خلال 24 ساعة الماضية ما رفع عددها الجملي الى 1157 اصابة منذ اواخر جوان الماضي اضافة الى 38 اصابه في الموجة الاولى وتتوزع الاصابات الجديدة الى 14 اصابة في تطاوين الجنوبية و12 اصابة في تطاوين الشمالية و3 اصابات في غمراسن واصابة واحدة في كل من البئر الاحمر ورمادة.

اما عدد الحالات المقيمة في الحجر الصحي الذاتي في منازلها فيبلغ 150 حالة اضافة الى 19 مصابا يخضعون للعلاج والرقابة الطبية تسعة منهم في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين وحالتين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن وتسعة اصابات في مستشفيات عمومية ومصحات خاصة خارج الولاية.

هذا وقررت بلدية البئر الاحمر امام تزايد عدد الحالات الايجابية منع الانتصاب ايام الجمعة والسبت والاحد بالسوق الاسبوعية لمدة 15 يوما بداية من اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 حسب القرار الصادر عنها يوم 16 ديسمبر الجاري.