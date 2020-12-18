توننداكس ينهي تداولاته الاسبوعية على شبه استقرار وسط تداولات في حدود 7ر17 مليون دينار

أنهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، “توننداكس”، تداولات اسبوعه الممتد من 14 الى 18 ديسمبر 2020 على شبه استقرار مدركا 03ر6849 نطقة وسجل المؤشر منذ مطلع السنة تراجعا سلبيا بنسبة 8ر3 بالمائة

واعتبرت “التونسية للاوراق المالية” المتخصصة في أعمال الوساطة في البورصة في تحليلها الاسبوعي ” ان حالة التردد لاتزال تسود السوق التونسية مما اثر على المؤشر المرجعي للبورصة”

وجاءت حصلية الأموال المتداولة ، على امتداد اسبوع ، وفي ظل غياب تداولات على شكل كتل، ضعيفة ناهزت 7ر17 مليون دينار مما يجعل المعدل اليومي للتداولات عند 5ر3 مليون دينار

ويعد سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة ، الاكثر ربحية خلال الاسبوع الجاري ، مما خلال استحواذه على مبلغ 8ر2 مليون دينار تمثل 8ر15 بالمائة من اجمالي التداولات

وتصدر سهم “تواصل” القابضة، قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا ، للاسبوع الثاني على التوالي، من خلال صعوده بنسبة 5ر25 بالمائة ليبلغ سعره 590ر0 دينار وارتفع سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي بنسبة 2ر23 بالمائة ليصل الى 220ر1 دينار

وحلت الخطوط التونسية ، في صدارة الاسهم المتراجعة ، بنسبة 6ر6 بالمائة مما جعل سعر سهم الشركة في حدود 570ر0 دينار علما وانها حققت تداولات اسبوعية في حدود 149ر0 مليون دينار