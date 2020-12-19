سوسة : 91 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وعدم تسجيل وفيات جديدة لليوم الثاني

أعلنت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالادارة الجهوية للصحة في سوسة حفصية العذاري عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لمصابين بكورونا لليوم الثاني على التوالي، ليستقر اجمالي الوفيات بالجهة اليوم السبت عند 277 وفاة منذ بداية الجائحة منها 269 حالة وفاة تم تسجيلها منذ إعادة فتح الحدود في جوان الماضي.

كما أعلنت عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت وذلك من جملة 359 تحليل ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 8563 إصابة منها 8474 إصابة تم تسجيلها منذ تاريخ إعادة فتح الحدود.

وبلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 7048 حالة بينما لا يزال وفق التحيين الصادر اليوم السبت 1157 مواطن كوفيد 19 خاضعين للمتابعة الطبية.

ويقيم حاليا 66 مريضا من الجهة و21 مريضا اخرون من ولايات اخرى بمستشفيات الجهة ومصحاتها الخاصة.