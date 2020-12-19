بطولة الرابطة المحترفة الاولى – الجولة الثالثة – فوز عريض للنادي الصفاقسي على النادي الافريقي 3- صفر

حقق النادي الصفاقسي اليوم على ملعبه في غياب جمهوره فوزا عريضا على النادي الافريقي بثلاثية نظيفية في اطار الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

وسجل للنادي الصفاقسي هدافه فراس شواط 5د ود64 من ضربة جزاء ومحمد صولة د69

ولحق النادي الصفاقسي بفضل فوزه الثاني في البطولة بالترجي الرياضي التونسي في المركز الاول ب7 نقاط بينما تجمد رصيد النادي الافريقي عند 4 نقاط في المرتبة الخامسة

وفي المنستير تعادل الاتحاد المنستيري مع اتحاد بنقردان بنتيجة صفر لصفر. واكتفى الفريق المحلي بنقطة واحدة وهي اول نقطة له في الموسم الجديد بعد هزيمتين امام النادي الصفاقسي والترجي التونسي . ويحتل حامل كاس الموسم الماضي المرتبة العاشرة

اما اتحاد بنقردان فقد رفع رصيده الى 5 نقاط بفضل تعادله في المنستير محتلا المركز الرابع

وفي ما يلي نتائج الجولة .

الخميس 17 ديسمبر

في ملعب رادس

الترجي الرياضي – اتحاد تطاوين 1- صفر

الجمعة 18 ديسمبر

في ملعب سليمان (س14)

مستقبل سليمان – النجم الساحلي 2-1

اليوم السبت

في ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري – اتحاد بن قردان صفر/ صفر

في ملعب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي – النادي الافريقي 3-0

الاحد 20 ديسمبر 2020 في ملعب المهدية (س14) مستقبل الرجيش – الاولمبي الباجي / الحكم يوسف السرايري في ملعب المتلوي (س14) النجم المتوي – النادي البنزرتي / الحكم اسامة بن اسحاق في ملعب القيروان (س14) شبيبة القيروان – الملعب التونسي / الحكم امير لوصيف