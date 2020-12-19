قفصة : تسجيل 5 وفيات جديدة بقفصة خلال الـ72 ساعة الأخيرة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا

أودى فيروس كورونا المستجد خلال الـ72 ساعة الاخيرة بحياة 5 أشخاص من معتمديات قفصة الجنوبية والمتلوي والرديف من ولاية قفصة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بهذه الفيروس بالجهة إلى 118 وفاة، حسب ما ذكره اليوم السبت لوات كاهية مدير الصحة الأساسية بالادارة الجهوية للصحة بقفصة طه معتوق .

وبيّن هذا المسؤول أن عدد المصابين الذين يحملون فيروس كورونا بقفصة يبلغ حاليا 458 مصابا، من بينهم 53 كانت الادارة الجهوية للصحة بالجهة قد أعلنت عن التقاطهم لعدوى هذا الفيروس أول أمس الخميس، وهم من معتمديات قفصة الجنوبية والرديف والمتلوي والقصر .

وأضاف كاهية مدير الصحة الأساسية أن أغلب هؤلاء المصابين يقيمون إمّا في مراكز الحجر الصحّي الوجوبي أو في منازلهم، فيما يقيم عدد آخر بأقسام كوفيد 19 بمستشفيات مدن قفصة والمتلوي والرديف وأم العرائس .

من جهة أخرى وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا ، فإنّ عدوى هذا الوباء قد طالت منذ بدء ظهوره في شهر مارس الماضي 2378 شخصا من ولاية قفصة، توفّي من بينهم 118 مصابا، فيما تعافى 1806 شخصا.