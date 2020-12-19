قبلي : تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والمخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية يغادر الولاية

أكّد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد تسجيل 25 حالة جديدة مؤكدة للاصابة بفيروس كورونا من بين 72 عينة وردت نتائجها مساء امس الجمعة على الادارة الجهوية للصحة من المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الاصابة المسجلة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 2689 حالة منها 2578 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط

وأضاف الحداد في تصريح عشية اليوم السبت لــ(وات ) أنّه لم تسجل وفيات خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة وهو ما يجعل عدد الوفيات مستقرا في حدود 107 حالات منها 106 حالات تم تسجيلها خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس بالجهة

كما اشار المصدر ذاته الى ان المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية الذي كان منتصبا بالمصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بمنطقة جنعورة من مدينة قبلي منذ 14 نوفمبر المنقضي قد غادر فجر اليوم الولاية وهو ما يدفع الادارة الجهوية للصحة للعودة للتعامل مع احد المخابر المرجعية التي سيحددها المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة ،معبّرا عن امله في ان يكون هذا المخبر من بين المخابر القريبة للجهة قصد التسريع في عملية الحصول على نتائج العينات التي سيتم رفعها مستقبلا