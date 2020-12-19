القصرين: إرتفاع إجمالي الوفيات بفيروس ” كورونا” إلى 150 حالة والإصابات الى 3233 إصابة

إرتفع إجمالي الوفيات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية القصرين، اليوم السبت، إلى 150 حالة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة صادر عن الإدارة الجهوية للصحة.

وارتفع، أيضا، إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس، إلى 3233 إصابة، عقب تسجيل 100 إصابة جديدة بين يوم أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، بعد ورود نتائج 269 تحليلا مخبريا.

وتتوزع الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 65 إصابة بالقصرين الشمالية والجنوبية، و10 إصابات بفوسانة، و8 إصابات بتالة، و6 إصابات بسبيطلة، و4 إصابات بكل من معتمديتي حاسي الفريد وسبيبة، وإصابة بفريانة، وإصابتين بماجل بلعباس، فيما لم تسجل معتمديات حيدرة وجدليان والعيون أية إصابات.

وبلغت حالات التعافي من الوباء 2512 حالة ، فيما لايزال 571 شخصا حاملا للفيروس.