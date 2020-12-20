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عاجل: العثور على جثة مواطن مقطوعة الرأس بجبل السلوم..تفاصيل العملية الارهابية..

2020/12/20 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

عثرت ، عشية اليوم الأحد ، عائلة أصيلة منطقة حاسي الفريد بولاية القصرين على جثة ابنها، مقطوعة الرأس بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم من الجهة المطلة على معتمدية حاسي الفريد، وفق ما أكده ل(وات) خال الضحية نجيب الذيبي .
وأكد الذيبي في تصريح لـ ( وات)، أن ابن أخته المدعو عقبة ذيبي البالغ من العمر 32 سنة تعرض إلى الذبح من قبل مجموعة ارهابية، عندما كان بصدد رعي الأغنام بعد اتهامه بنقل معلومات حولهم الى الوحدات الأمنية، مبرزا أن عملية الذبح تمت أمام شقيقيه وابن عمه بعد أن تم ربطهم بالحبال واطلاق سراحهم فور استكمال العملية، حسب روايته.
ومن جهتها أكدت مصادر أمنية لـ (وات) صحة الأخبار المتداولة، اليوم الأحد، بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم، مرجحة أن تكون مجموعة إرهابية تقف وراء هذه الجريمة وأكدت أن الأبحاث جارية للكشف عن ملابسات الحادثة والتأكد من صبغتها الإرهابية.
وذكرت أن تعزيزات أمنية وعسكرية تحولت على عين المكان لتمشيط المنطقة وتعقب خطى الإرهابين.

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