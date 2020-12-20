بطولة الرابطة المحترفة الاولى – الجولة الثالثة – الملعب التونسي يلتحق بالترجي و النادي الصفاقسي في الصدارة

امطر الملعب التونسي الفريق الضيف شباك شبيبة القيروان برباعية دون رد اليوم في ملعب القيروان في اطار مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم . وجاءت اهداف ابناء المدرب انيس البوسعايدي عن طريق بلال اية مالك د42 وفيكتور اباتا د46 وبلال ماجري د68 ود80 .

وبفضل انتصاره اليوم لحق فريق باردو بثنائي الصدارة النادي الصفاقسي والترجي التونسي برصيد 7 نقاط

وعزز الملعب التونسي رصيده الهجومي حيث توفق في تسجيل ثمانية اهداف الى حد الجولة الثالثة ما يترجم عن نجاعة هجومية لافتة.

ومن جهته بدا فريق الشبيبة القيروانية الذي يدربه مراد العقبي قد تاثر بماراطون المقابلات التي خاضها مؤخرا بين البطولة المصغرة ( الباراج) ومقابلتي بطولة الرابطة المحترفة ( بمعدل مقابلة كل ثلاثة ايام ) حيث قبلت شباكه اليوم على ملعبه رباعية لم يكن قادرا على الرد عليها ولو في مناسبة واحدة .

وانقاد الى هزيمة ثانية على التوالي على ملعبه في القيروان بعد هزيمة المباراة الماضية في القيروان امام النادي الافريقي 1-2 . وقبل دفاع الشبية 6 اهداف في مقابلتين بينما لم يسجل هجوم الفريق سوى هدف واحد وتنقصه مباراة مؤجلة مع الاولمبي الباجي

وبعد ثلاثة ايام فقط سيتحول الى باجة لخوض مباراة مؤجلة مع الفريق المحلي .

وعاد الاولمبي الباجي من جهته بفوز ثمين من المهدية عندما فاز على مستقبل الرجيش بهدف لصفر . وكسب الاولمبي الباجي الفوز على مرافقه في الصعود من بطولة الرابطة المحترفة الثانية بفضل هدف عمر لمطي ضد مرماه د90 زائد1

وصعد الاولمبي الباجي الى المركز السادس باربع نقاط ولحق بمضيفه مستقبل الرجيش برصيد 4 نقاط.

وسيكون الاولمبي الباجي الذي يستقبل يوم الاربعاء بملعبه شبيبة القيروان امام فرصة لدعم رصيده من النقاط امام فريق لم يجد توازنه بعد.

اما مستقبل الرجيش فقد فوت في فرصة تعزيز مركزه او الاكتفاء بنقطة وحيدة على الاقل لكنه قبل هدفا ضد مرماه في الوقت الاضافي وخسر نقاط اللقاء.

وفي ملعب المتلوي فاز نجم المتلوي بهدف وحيد لكنه ثمين على حساب النادي البنزرتي . وسجل هدف المحليين فؤاد تيمومي د51 .

وكسب نحم المتلوي الذي يدربه قيس اليعقوبي اول انتصار له ورفع رصيده الى اربع نقاط ( سجل هدفا وقبل هدفين) بينما مازال ضيفه النادي البتزرتي يبحث عن اول نقطة محتلا مؤخرة الترتيب بلا رصيد . سجل هدفا وقبل خمسة.