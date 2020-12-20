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النيابة العمومية بالقصرين تتعهد بحادثة منطقة السلاطنية بحاسي الفريد

2020/12/20 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، رياض النويوي، أن النيابة العمومية بالقصرين تحولت الى مكان الجريمة البشعة التي جدت بمنطقة السلاطنية المحاذية لجبل السلوم والتابعة لمعتمدية حاسي الفريد بالقصرين حيث تم العثور على راع مقطوع الرأس .
وقال النويوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، “انه لم يتم التأكد الى حد الآن من طبيعة العملية التي جدت بعد ظهر الأحد بمنطقة السلاطنية، ان كانت ارهابية أو جريمة حق عام.
وأضاف أن النيابة العمومية بالقصرين تكفلت بالموضوع اثر اعلانها من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش بالقصرين، التي توصلت بدورها باعلام من مواطنين من منطقة السلاطنية بالعثور على المجني عليه.
وأوضح الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالقصرين أن مجموعات ارهابية متمركزة بجبال السلوم المطلة على منطقة السلاطنية التابعة لمعتمدية حاسي الفريد.

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