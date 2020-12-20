القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتعهّد بقضية الشهيد “عُقبة بن عبد الدايم ذيبي

تعهّد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، بقضية الشهيد “عقبة بن عبد الدايم ذيبي”، بعد أن تبيّنت الصبغة الإرهابية لحادثة قتله، اليوم الأحد، وفق ما أكّده في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، رياض النويوي، صرّح في وقت سابق ل”وات”، أن النيابة العمومية بالقصرين، تحوّلت إلى مكان الواقعة التي جدت بمنطقة السلاطنية المحاذية لجبل السلوم والتابعة لمعتمدية حاسي الفريد بالقصرين المتمثلة في العثور على راع مقطوع الرأس للمعاينة والتأكد من طبيعة الحادثة.

يُذكر أن منطقة السلاطنية من معتمدية حاسي الفريد بولاية القصرين، شهدت بعد ظهر الأحد، عملية إرهابية، استشهد على إثرها راعي أغنام، عُقبة بن عبد الدايم ذيبي، بعد ذبحه، من قبل مجموعة إرهابية متحصنة بجبل السلوم، أمام مرأى شخصين من أقربائه تولى الإرهابيون إطلاق سراحهما بعد ذلك.