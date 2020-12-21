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هام: اللقاح الروسي فعّال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا

2020/12/21 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أكّدت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين “روس بوتريبنادزور”، إن اللقاح الروسي، فعال ضد السلالات المختلفة من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الهيئة، في بيانها: “يتغير جينوم أي فيروس، بشكل غير متساو – هناك مناطق متغيرة فيه، وهناك مناطق محافظة يكون معدل تراكم الطفرات فيها أقل بكثير. وإحدى مزايا لقاح إيبي فاك كورونا، الذي تم تصميمه في مركز فيكتور، تكمن في فعاليته ضد السلالات غير المتجانسة والمتضادة وراثيا، لأن اللقاح يحتوي على حواتم (Epitope) من SARS-CoV-2 “.

قبل عدة أيام، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن تحديد “نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد”.

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