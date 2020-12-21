إطلاق تهيئة قاعة رياضة وفضاء عائلي ببلدية جمنة بقيمة  350 الف دينار

تم اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 بمقر بلدية جمنة من ولاية قبلي إمضاء اتفاقية تعاون بين المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وبلدية جمنة، و تهدف إلى توفير الدعم المالي والفني لإنجاز مشروع نموذجي متعلق بإحداث وتهيئة قاعة رياضة وفضاء عائلي كفضاء عمومي يكون متنفس للمتساكنات والمتساكنين، حيث سيتم مراعاة حاجيات النساء والشباب في الانشطة الرياضية والترفيه للفضاء .

كما سيمكن هذا المشروع من دعم قدرات البلدية في مجال تصميم وإنجاز المشاريع و من دفع التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير موارد مالية إضافية وقارة للبلدية.

وتقدر مساهمة المركز في هذا المشروع بقيمة 350 ألف دينار تونسي من قبل “برنامج مبادرة اللامركزية الفعالة والبلديات الجذابة”(إدامة).