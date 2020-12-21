كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

سجل خلال 24 ساعة المنقضية (من السابعة من صباح أمس الاحد إلى السابعة من صباح الغثنين) هطول كميّات متفاوتة من الامطار على عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية تونس// تونس قرطاج 3 /

//ولاية بنزرت// تينجة 6 / منزل بورقيبة 2 / غزالة 1 / بنزرت1 /

//ولاية نابل// بوعرقوب 8 / دار شعبان 7 / بني خيار 6 / الميدة 21 / قرمبالية 13 /الحمّامات 4 / بني خلاّد 12 / قربة 2 / تاكلسة 13 /قليبية 5 / منزل تميم 15 / حمام الغزاز 5 / سليمان 8 / منزل بوزلفة 9 / الهواريّة 4 / نابل 9 / بوشريك 22 / بوكريم 5 /

//ولاية باجة// مجاز الباب 4 / سد كسّاب 5 / سد سيدي سالم 6 / باجة المحطّة 2 / نفزة 3 / قبلاط 2 /

//ولاية جندوبة// وادي مليز 1 / بني مطير 3 / سد بوهرتمة 4 / عين دراهم 9 / بوسالم 1 / فرنانة 2 / جندوبة 1 / طبرقة 16 / غار الدماء 2 / سد بربرة 14 / بلطة بوعوان 4 /

//ولاية سليانة// سيدي بورويس 2 / مكثر 11 / العروسة 2 / سليانة 2 / كسرى 6 / برقو 3 /

//ولاية القيروان// نصر الله 4 / عين جلولة 9 / العلم 3 / القيروان 7 / الشبيكة 8 / الشراردة 2 / منزل المهيري 5 /

//ولاية سوسة// القلعة الكبرى 4 / سيدي الهاني 1 / المسعدين 4 / النفيضة 4 / حمام سوسة 2 / أكودة 2 / سوسة 3 / بوفيشة 12 / مساكن 2 /

//ولاية المنستير// قصيبة المديوني 23 / منزل النور 65 / /طوزة 10 / معتمر 16 / الساحلين 23 / بنبلة 43 / جمال 55/ بني حسّان 18 / طبلبة 7 / صيّادة/لمطة/بوحجر 7 / المكنين 3 / الوردانين 20 / زرمدين 15 / قصر هلال 2 / خنيس 16 / المنستير 32 / البقالطة 7 / سيدي بنّور 3 /

//ولاية المهديّة// سيدي علوان 6 / بومرداس 1 / الجم 3 / أولاد الشامخ 2 / قصور الساف 4 / المهدية الميناء 15 / الشابة 5 /

//ولاية سيدي بوزيد// سيدي بوزيد 1/

//ولاية بن عروس// رادس 5 / بومهل 6 / حمام الانف 12 / المحمدية 2 / مرناق 3 / بن عروس 3 / بئر الباي 15 /

//ولاية أريانة// أريانة 5 / قلعة الأندلس 3 / المنيهلة 1 /

//ولاية زغوان// مقرن 1 /

//ولاية صفاقس// الحنشة 3 / جبنيانة 3 / العامرة 1 /