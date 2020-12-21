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عاجل: تحجير السفر على عدد من المتّهمين في قضية “النفايات الايطالية”

2020/12/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 جابر الغنيمي أنه تم تحجير السفر في قضية ما يعرف بـ ”نفايات إيطاليا” على كل من وزير البيئة المقال ومدير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومدير في الوكالة الوطنية لحماية المحيط وفق موزاييك أف ام.

وكشف أنّ عدد المتهمين في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا بلغ 23 من بينهم وزير البيئة المقال و3 عمداء بالديوانة.

ويذكر أنّه تم اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، فتح بحث تحقيقي من أجل تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتدليس ومسك واستعمال مدلّس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره.

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