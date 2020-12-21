خليفة حفتر طالب بالافراج على 4 ليبيّين مقابل اطلاق سراح الصيادين الايطاليّين المحتجزين”

كشف وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، طلب الإفراج عن أربعة ليبيين مدانيين بأحكام اتجار بالبشر في إيطاليا، مقابل إطلاق الصيادين الصقليين الذين كانوا محتجزين في بنغازي.

وقال دي مايو: “في البداية طلب (المشير) حفتر ذلك، وهذا لم يكن مقبولا، ثم توصلنا إلى موقف أكثر اعتدالا بطلبه استئناف العلاقات”، حسب تصريح له مع التلفزيون الإيطالي مساء أمس الأحد.

وبشأن ما أثارته جريدة الشرق الأوسط اللندنية بشأن هذه الصفقة، نقلا عن مصادر ليبية وصفتها بـ«المطلعة»، شدد الوزير الإيطالي على مبدأ فصل السلطات القضائية عن تلك التنفيذية، وعقب: “هذا ليس ممكنا وفق الدستور الإيطالي”.