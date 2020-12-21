رئيس الدولة يشرف على موكب تأبين 3 من أعوان الحرس الوطني و يعود جريحين آخرين في المستشفى العسكري

أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد ظهر الاثنين بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بثكنة العوينة، على موكب تأبين شهداء الواجب من سلك الحرس، الوكيل سيف الدين التليلي والعريف أول حسام وناس والعريف أول أشرف الرواحي، الذين توفوا فجر اليوم إثر حادث المرور الذي جد فجر اليوم على مستوى منطقة الشرايع من معتمدية سبيطلة (ولاية القصرين)، وخلف أيضا جريحين.

وخلال هذا الموكب، تقدّم رئيس الدولة بأحر التعازي لعائلات أبطال المؤسسة الأمنية ولكافة الشعب التونسي راجيا من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان، كما تمنّى الشفاء العاجل للجريحين.

وحضر الموكب رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وآمر الحرس الوطني، إلى جانب أفراد من عائلات شهداء الواجب وعدد من إطارات وأعوان وزارة الداخلية.

وإثر ذلك تحول رئيس الجمهورية إلى المستشفى العسكري بالعاصمة للاطمئنان على صحة الملازم أول رضا الهمامي والعريف أول محمد الهويملي، اللذين أصيبا في نفس الحادث، وتحادث معهما متمنيا لهما الشفاء العاجل. كما استمع إلى معطيات علمية وتشخيص لوضعهما الصحي من قبل الإطار الطبي وشبه الطبي بحضور مدير عام الصحة العسكرية.

يذكر أنه تم بأمر من رئيس الجمهورية نقل هذين الجريحين عن طريق الجو، إلى المستشفى العسكري بتونس إثر إصابتهما.