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منوبة : القبض في طبربة على شاب بشبهة الانتماء لتنظيم ارهابي وحجز 100 كلغ من مادة ال” د.أ.ب ” بحوزته

2020/12/21 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

– أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم الاثنين، شابا اصيل منطقة المنيهلة بولاية اريانة على القطب القضائي لمكافحة الارهاب بشبهة الانتماء لتنظيم إرهابي، وفق ما ذكره مصدر أمني.
ياتي ذلك بعد القبض عليه نهاية الاسبوع من قبل اعوان منطقة الامن الوطني بطبربة في الطريق ، وكان بحوزته 100 كلغ من مادة ال”د.أ.ب” الفلاحية والمصنّفة من المواد الخطرة التي تقتني بترخيص وتباع ضمن
المسالك القانونية.
وباستجواب العنصر البالغ من العمر ثلاثين عاما والذي تبين انه مصنّف من العناصر المتشدّدة بولاية اريانة، اكد اقتناء تلك المادة بفاتورة من موزّع بسيدي ثابت ، لينكر هذا الاخير معرفته به أو مدّه بالمادة المذكورة.
وباستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ به امس ثم احالته على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة التي أحالته على انظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب ومنه الى الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب القرجاني لمواصلة البحث في القضية.

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