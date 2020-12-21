مدنين :إصابات فييروس كورونا تتطور الى 2810 اصابة منذ ظهور الجائحة وعمليات مسح تشمل عدة معتمديات

ارتفعت الاصابات بفيروس كورونا بولاية مدنين منذ ظهور الجائحة الى 2810 اصابة بتسجيل خلال الثمان واربعين ساعة الماضية 96 اصابة جديدة محلية بفيروس كورونا واصابتين وافدتين من ليبيا وتسجيل حالة وفاة بها ارتفع اجمالي حالات الوفايات الناجمة عن فيروس كورونا الى 113 حالة وفاة وتطور في مقابل ذلك عدد حالات الشفاء الى 2057 حالة شفاء منذ ظهور الفيروس.

وتوزعت الاصابات الجملية منذ ظهور الوباء بين المعتمديات باعلى عدد في معتمدية جربة حومة السوق وصل الى 760 اصابة منها 21 اصابة في الثمان واربعين ساعة الماضية ثم بن قردان بعدد اصابات جملية بلغت 422 اصابة منها 26 اصابة جديدة فمعتمدية مدنين الشمالية بعدد اصابات قدره 348 اصابة منها 17 اصابة جديدة تليها مدنين الجنوبية التي وصل عدد الاصابات الجملية بها الى 346 اصابة منها 10 اصابات جديدة ليبلغ اجمالي اصابات معتمدية جرجيس 323 اصابة منها 7 اصابات جديدة لتكون هذه المعتمديات ذات انتشار مرتفع للفيروس بها متجاوزة مؤشر المائة اصابة في المائة الف ساكن .

اما بقية المعتمديات فهي بين المتوسطة الانتشار للفيروس وضعيف اذ وصل اجمالي الاصابات بمعتمدبة ميدون الى 247 اصابة جملية منها 6 اصابات جديدة وسيدي مخلوف 127 اصابة جملية منها 3 اصابات جديدة ومعتمدية اجيم 55 اصابة دون ان تسجل اصابات جديدة ثم بني خداش التي سجلت 49 اصابة منها 7 اصابات جديدة.

ورغم ان اصابات الاربع وعشرين ساعة غير مرتفعة مقارنة بالاسبوع الماضي الذس مثّل ذروة الاصابات الا ان الوضع الوبائي بالجهة دقيق وفق تقييم الدكتور زيد العنز مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين ولذلك ستشهد بعض المناطق هذا الاسبوع عمليات مسح للتقصي ولاستكشاف الفيروس ومنها مناطق اللبة ووادي السدر وحسي عمر من معتمدية مدنين الجنوبية وبني خداش التي سيشملها المسح للتثبت من الوضعية الوبائية بها.

ويذكر انه امام ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا الاسبوع المنقضي قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تكثيف عمليات مراقبة تطبيق البرتوكول الصحي في الاماكن المفتوحة للعموم وتطبيق القانون على المخالفين ومضاعفة المجهود الوقائي والقيام بحملات امنية مشتركة مع البلديات والصحة لفرض تطبيق البرتوكول الصحي وبذل مجهود اكبر في التحسيس والتوعية والقيام بعمليات تعقيم بتشريك المجتمع المدنين.

وتفاعلا مع هذه القرارات شهدت اغلب المعتمديات حملات امنية وعمليات تعقيم انطلقت منذ مساء السبت والاحد الماضيين على ان تتواصل يوميا وفق اجتماعات محلية عقدتها كل المعتمديات في توصيات اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة مساء يوم الجمعة الماضي.