السجل الوطني للمؤسسات يقدم 3 خدمات جديدة على منصته الالكترونية

أطلق السجل الوطني للمؤسسات، بداية من السبت 19 ديسمبر 2020 ، منصته الإلكترونية الجديدة التي تضمنت ثلاث خدمات الكترونية جديدة

وتتضمن قائمة الخدمات الجديدة، خدمة الاشتراك السنوي في قاعدة البيانات التي تحمل”المعلومات القانونية حول المؤسسة ” وهي عبارة عن اإشتراك سنوي في قاعدة البيانات حيث يمكن لطالب الخدمة الاطلاع على آخر حالة قانونية للمؤسسة والتحيينات التي حصلت لها طوال حياتها

ويمكن للمشترك في الخدمة استخراج ”جذاذة تعريف مؤسسة” مجانا ودون تحديد العدد طوال مدة الاشتراك. وتحتوي هذه الجذاذة على جميع البيانات القانونية وكل التحيينات والوثائق المودعة الى آخر تحيين

وتوفر خدمة “اليقظة” الامكانية للمستعملين لمتابعة آخرالتحيينات على أي مؤسسة يختارها ويضعها تحت المراقبة لمدة معينة لا تفوق السنة وهي مدة الاشتراك القابل للتجديد

ويتلقى مستعمل خدمة “اليقظة ” رسالة عبر بريده الإلكتروني عند كل تحيين أو إدراج يطرأ على المؤسسة التي يضعها تحت المراقبة

وتقدم خدمة “الحساب المسبق الدفع ” التي تمكن كل مستعمل لموقع السجل الوطني للمؤسسات من إنشاء حساب خاص مسبق الدفع لمن ليس لهم حساب بنكي أو بطاقة بنكية حيث يتم به خلاص كل العمليات على الموقع من استخراج مضمون من السجل الى خلاص معاليم التسجيل أو التحيين الى دفع معاليم استخراج الوثائق والعقود وغيرها من الخدمات

ويمكن خلاص أو تزويد “الحساب المسبق الدفع” عبر الدفع الالكتروني أوعبر التحويل أو التنزيل البنكي أو البريدي أو بصك بنكي ولتفعيل الحساب يتعين التوجه لأقرب مكتب للسجل والحصول على وصل خلاص أو الفاتورة