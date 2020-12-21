القصرين : الإطاحة بشبكة مختصة في الإتجار بالمخدرات وحجز 28 صفيحة من القنب الهندي

تمكنت ، اليوم الإثنين ، فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بالقصرين من الاطاحة بشبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات من القطر الجزائري نحو التراب التونسي متكونة من 5 انفار، 3 منهم يحملون الجنسية الجزائرية فيما يحمل الشخصان الاخران الجنسية التونسية بحوزتهم 28 صفيحة من مادة القنب الهندي من أحجام مختلفة كانت مخفية باحكام داخل علب سجائر مغلقة في سيارة خاصة التي تم حجزها هي الأخرى مع مبلغ مالي من العملة الجزائرية و التونسية وفق كاتب عام نقابة أعوان الحرس الوطني بالقصرين عبد الله ساهلي .

وأوضح ذات المصدر في تصريح لوات أن هذه العملية تمت إثر عمل استخباراتي قامت به وحدات فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين فتم نصب كمين محكم للمجموعة المذكورة بالطريق الوطنية 13 على مستوى مفترق بوزقام في معتمدية القصرين الجنوبية، مبرزا أن النيابة العمومية بالجهة أذنت بالاحتفاظ بهم و فتح بحث تحقيقي في الغرض بتهمة مسك والإتجار بمادة مخدرة والإحتفاظ بالمظنون فيهم .