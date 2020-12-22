للسنة الثانية على التوالي.. اختيار طوطال تونس كأفضل خدمة حرفاء

للسنة الثانية على التوالي استقر رأي الحرفاء في تونس وفي مجال ” الخدمات الموجهة للسيارات و العربات” تحديدا على اختيار ” طوطال تونس ” كأفضل خدمة موجهة للحرفاء. اختيار يأتي في شكل تتويج لسنوات طويلة من العمل عملت فيها ” طوطال ” على تطوير خدماتها بحثا عن مردودية أفضل وسعيا منها لكسب ثقة حرفاء هذا المجال.

بحسب السيد عبد السلام غنيمي المدير العام لطوطال تونس فإن الحصول على هذا التتويج يثبت مرة أخرى اصرار ” طوطال ” على المحافظة على مكانتها كعلامة مرجعية لدى مستعملي السيارات والعربات في تونس من خلال الالتزام بالقرب من الحريف والعمل على تحقيق قيمة مضافة لكل حريف على حدة.

اختيار ” طوطال تونس ” كأفضل خدمة حرفاء للعام مر عبر عملية استبيان سري قامت به مؤسسة ” IPSOS/Qualimétri ” من خلال أكثر من مائة وستين عينة من مستعملي الطرقات من أصحاب السيارات والعربات تم التواصل معهم بطرق مختلفة من خلال الأسئلة المباشرة والاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني ووسائل الاتصال الاجتماعي الأمر الذي كانت نتيجته الحصول على صورة تقريبية لآراء الحرفاء وتطلعاتهم في هذا المجال تحديدا.

بهذا التتويج تواصل ” طوطال تونس ” رحلة تأكيد حرصها على تأمين خدمة حرفاء توازي في جودتها قيمة المنتجات المقدمة والموزعة في كامل محطات الخدمات المنتشرة في تونس.

حول طوطال تونس

هي فرع من فروع مجموعة طوطال الطاقية المتعدة. الفرع الذي يتواجد بتونس منذ أكثر من 70 عاما هو عنصر أساسي فيها داخل سوق المواد البترولية حيث يعمل على تزويد محطات الوقود والحرفاء الصناعيين كما يعمل على توفير مواد التشحيم وتزويد الطائرات وتوفير غاز البترول السائل.

أكثر من 300 شخص يعملون في فرع طوطال تونس بينما يوفر وجود الفرع في البلاد أكثر من 4000 فرصة عمل بشكل غير مباشر. توفر ” طوطال تونس ” أكثر من 800 طن من المواد البترولية بشكل سنوي حيث تتوزع النشاطات على ثماني مناطق صناعية وأكثر من مائة وستون محطة خدمات موزعة على كامل التراب التونسي.

حول قسم التسويق والخدمات بطوطال :

يعمل قسم التسويق والخدمات في طوطال على تطوير وتوزيع المنتجات المستخرجة من البترول بالإضافة إلى تأمين كل الخدمات التي قد ترتبط بها.

تبلغ الطاقة التشغيلية لطوطال أكثر من 32.000 موظفا موزعين في 107 دولة وتتوزع منتجاتها وخدماتها في 150 دولة. يستقبل قسم التسويق والخدمات وبشكل يومي أكثر من 8 مليون حريفا كل يوم في شبكاتها التي تضم أكثر من 15600محطة خدمة في 71 دولة.

طوطال هي اليوم رابع أكبر موزع لزيوت المحركات على مستوى العالم وهي أكبر موزع للمنتجات البترولية في أفريقيا. يحرص القسم التجاري في طوطال اليوم على تطوير إنتاجيته في 50 موقعا في جميع أنحاء العالم حيث يتم تصنيع مواد التشحيم والبيتومين والمضافات والوقود والسوائل الخاصة.

حول مجموعة طوطال

طوطال هي مجموعة عالمية وكونية للطاقة تصنف اليوم ضمن الصف الأول في ترتيب الشركات البترولية و الغازية الدولية و هي علاوة على ذلك واحدة من أهم مستثمري الطاقة الشمسية رفقة ” صان باور ” و”طوطال الشمسية ” حيث يتجند أكثر من مائة ألف متعاون لضمان طاقة متاحة للجميع بشكل أقل تلوثا و بنجاعة أكبر.

حاضرة في أكثر من 130 دولة تضع طوطال اليوم كل إمكانياتها حتى تكون نشاطاتها مرفقة بانعكاسات إيجابية على المستويات الاقتصادية والاجتماعيةوعلىالبيئية.www.total.com

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