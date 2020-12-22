صفاقس: رصد 315 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” على مجموع 760 تحليلا

رصدت ولاية صفاقس في آخر تحيين لتطور الحالة الوبائية بالجهة خلال ال24 ساعة الماضية، 315 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” على مجموع 760 تحليلا منجزا، مما رفع العدد الجملي للحالات الحاملة للفيروس والمكتشفة منذ ظهور الوباء الى 10 الاف و160 حالة، وفق ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.

وسجلت الجهة كذلك حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالوباء ليرتفع إجمالي الوفيات في الولاية الى 256 حالة وفاة، كما سجلت 138 حالة شفاء جديدة ليبلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس إلى 7670 حالة.

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة (إنعاش كوفيد) بالمستشفيات العمومية والخاصة 16 مصابا بالوباء، وبقسم “كوفيد أكسجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس 78 مصابا، وبالمصحات الخاصة 50 مصابا.

يذكر أن العدد الجملي للتحاليل المنجزة ناهز 41 ألف تحليل، وقد ارتفعت في المدة الأخيرة وتيرة إنجاز التحاليل بالجهة بعد اعتماد التحاليل السريعة في عملية التقصي النشيط للفيروس بعدد من المناطق في الولاية.