منظمة الصحة العالمية تؤكد سعيها للحصول على معطيات اضافية عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا خلال الايام القادمة..

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن خبراءها سيحصلون على مزيد من التفاصيل حول التأثير المحتمل للسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا.

وقالت مديرة الفريق الفني الخاص بمحاربة “كوفيد-19” التابع لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركخوف، إن العلماء يدرسون رد الفعل المناعي على الفيروس وستكون هناك نتائج خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

وقارنت بين السلالتين المكتشفتين في جنوب إفريقيا وبريطانيا، مشيرة إلى عدم وجود أي صلة بينهما، وأنهما سلالتان مختلفتان.

وأكدت أن بريطانيا وجنوب إفريقيا تتعاونان مع منظمة الصحة بشأن السلالتين الجديدتين.

يذكر أن بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي أسرع انتشارا من السابقة.

وأعلنت عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا أو فرض قيود على السفر إليها.

كما أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا هي 501.V2.

رويترز