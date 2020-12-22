منوبة: تسجيل حالة وفاة و12 حالات اصابة جديدة بفيروس “كورونا” و76 حالة شفاء

سجلت ولاية منوبة اليوم الثلاثاء، 76 حالة شفاء جديدة و12 اصابة وحالة وفاة بالجديدة (امس الاثنين)، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور (وات)

وأضافت قدور أنّ عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع الى 2152 حالة، وانه باحتساب حالات الاصابة الجديدة، ينخفض عدد حاملي الفيروس بالجهة الى 510 حالات منها 507 حالات محل ايواء ذاتي، و03 حالات ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على طبربة (206 حالات)، ومنوبة (173 حالة)، ووادي اللّيل (31 حالة)، والمرناقية (29 حالة)، والبطان (25 حالة)، ودوار هيشر (21 حالة)، والجديدة (15 حالة)، وبرج العامري (10 حالة).

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 2842 حالة اصابة بفيروس “كورونا”، و181 حالة وفاة و2152 حالة شفاء.