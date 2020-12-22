هام: هذا ما كشفته نتائج تحليل سلالات فيروس كورونا والتغييرات فيها

قال رينات ماكسوتوف مدير مركز “فيكتور” العلمي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، إن تحليل سلالات الفيروس التاجي في روسيا، أظهر عدم وجود تغييرات كبيرة فيه.

وحسب ما اورده موقع روسيا اليوم فقد ذكر الخبير، أنه لم يتم، خلال التحليل، تحديد أي تهديد متزايد للبشرية.

وأضاف ماكسوتوف، في برنامج تلفزيوني: “لا تشير السلالات التي قمنا بتحليلها في الوقت الحالي، إلى وجود تهديد مرتفع للبشرية من جانب الأشكال الجديدة لفيروس كورونا. لقد اكتشفنا خلال فترة المراقبة بأكملها أكثر من 1400 بديل للنيوكليوتيدات المختلفة في حجرات عزل فيروس كورونا المستجد في روسيا، ولم يتم اكتشاف أية تغيرات ملحوظة في غالبيتها”.

وأوضح الخبير الروسي، أن فيروس كورونا المستجد، مثل أي فيروس آخر، يتغير باستمرار، ويقوم بمراكمة وتجميع الطفرات الجينية.

وأوضح ماكسيوتوف أن مركز “فيكتور”، يدرس باستمرار التغييرات الجينية لفيروس كورونا المستجد في روسيا، لكي يتمكن من تحديد وتقييم، هل تستطيع أنظمة الاختبار الحالية اكتشاف فيروس كورونا، وكذلك لتحديد مدى فعالية الأدوية، وتحديد ظهور سلالات جديدة أكثر خطورة من الفيروس.

وقبل أيام أعلنت بريطانيا، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي أسرع انتشارا من السابقة.

كما أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا عن اكتشاف نفس السلالة الجديدة لفيروس كورونا.