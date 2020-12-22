وزير الصحة يكشف: “كورونا تحوّر 40 مرّة في تونس”

اكد فوزي مهدي وزير الصحة اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 ان تونس تعيش حاليا فترة تفشي عدوى مجتمعية لفيروس كورونا وارتفاع في نسقها مشيرا الى ان اكثر من 80 معتمدية شهدت معدلا يفوق 100 اصابة لـكل 100 الف ساكن والى تضاعف عدد الاصابات حتى 5 مرات بين الاسبوع الماضي والاسبوع الحالي في عدد من الجهات على غرار الشابة وتوزر.

وحول السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي كثر الحديث عنها في الاونة الاخيرة اكد الوزير انه لم يتم تسجيل مثل هذه السلالة الى حد الان لافتا الى انه تم في المقابل تسجيل 40 تحولا للفيروس في تونس مشددا على انه سيتم في الفترة القادمة تدعيم المخابر حتى يتسنى لها اكتشاف مثل هذه السلالة عند ظهورها.