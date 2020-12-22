نابل: تسجيل 3 وفيات جديدة و138 حالة إصابة محلية إضافية

سجّلت ولاية نابل اليوم الثلاثاء 3 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد ايرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 237 وفاة،

وفق ما أوردته الادارة الجهوية للصحة بنابل على صفحتها الرسمية.

و تتوزع حالات الوفيات الاخيرة المسجلة على معتمديات الحمامات ودار شعبان الفهري و بني خلاد وتتراوح أعمارهم بين 63 و 82 سنة .

وقد سجلت الجهة 138 إصابة محلية جديدة وذلك على إثر إجراء 461 تحليلا مخبريا من طرف المخابر العامة والخاصة المرخص لها للبحث عن فيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات النشطة

إلى 1154 حالة من مجموع الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة والبالغ عددها 8040 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 6649 حالة من بينها 81 حالة تم رفع العزل الصحي عنها خلال 24 ساعة الاخيرة.