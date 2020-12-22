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اريانة : حجز كمّية من التمور غير صالحة للاستهلاك

2020/12/22 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

داهمت فرق المراقبة الاقتصادية في أريانة اليوم الثلاثاء بالاشتراك مع مصالح الشرطة البلدية من مداهمة مخزن عشوائي في منطقة برج البكوش باريانة المدينة وحجزت نحو 202 كلغ من التمور غير صالحة للاستهلاك وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة باريانة فتحي خضاورية صحفية (وات).
وأضاف خضاورية ان “صاحب المخزن العشوائي كان يقوم بتعليب التمور باستعمال علامة تجارية مقلّدة ومجهولة المصدر غير خاضعة للتأشير الى جانب استخراج ربّ التمور الفاسدة (عصير التمر) والقيام بتعبئتها في قوارير بلورية دون مراعاة لأدنى شروط الصحة والسلامة العامة حيث وقع حجز 287 قارورة في الغرض”.
وقد وقع تحرير محضر في انتظار استكمال الاجراءات القانونية لاتلاف المحجوز.

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