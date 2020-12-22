نشرة السادسة مساء حول تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قابس

سجّلت الجهة خلال الـ24 ساعة الماضية، 03 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ في ولاية قابس الى حد اليوم، 122 حالة.

وتم اجراء 237 تحليلا جاءت نتائج 108 منها إيجابية وأثبتت اصابة أصحابها بهذا الفيروس.

وبذلك بلغ العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” بالجهة 4328 اصابة، وشفي 3535 من المصابين.

ولاية توزر)

بلغ اجمالي حالات التعافي من فيروس “كورونا” في ولاية توزر، وفق آخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة، 2192 حالة شفاء تام، وذلك مقابل حوالي 200 حالة نشطة ما تزال حاملة للفيروس كورونا المستجد.

وكشفت نتائج تحاليل 103 عينة عن تسجيل 34 إصابة جديدة.

ولاية زغوان

سجّلت ولاية زغوان، اليوم الثلاثاء، 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في الجهة إلى 80 حالة.

وتلقّت مصالح الصحة بالجهة، تلقت كذلك 14 نتيجة إيجابية لتحاليل مخبرية للتقصي عن فيروس “كورونا”، ارتفع بموجبها إجمالي الإصابات بالجهة إلى 1741 إصابة، سجل أغلبها بمعتمديات زغوان والفحص والزريبة.

ولاية الكاف

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، الى جانب إصابة 53 شخصا بالفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 125 عينة، تم رفعها بتاريخ 19 و20 ديسمبر الجاري.

وارتفع بذلك، عدد الوفيات بفيروس “كورونا” بولاية الكاف، إلى 114 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة منذ إلى 3406 حالة، منذ بداية انتشار الوباء في الجهة.

وارتفع عدد حالات التعافي إلى 3163 حالة تعافي، فيما لا يزال 32 شخصا يقيمون في المستشفيات، منهم 5 في الانعاش، فضلا عن خضوع و241 شخصا للحجر الصحي.

ولاية المنستير

أظهرت آخر حصيلة وبائية بولاية المنستير، محيّنة مساء أمس الإثنين، تطوّرا في مجموع الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد إلى 6849 إصابة منها 207 إصابات جديدة خلال اليومين الماضيين

وسجلت الجهة يومي الأحد والإثنين الماضيين 77 حالة تعاف جديدة في حين لم تسجل خلال يومين على التوالي حالات وفاة جديدة ليستقرّ مجموع الوفيات في حدود 166 حالة وفاة (آخر حالة وفاة سجلت يوم السبت 19 ديسمبر الجاري).

ولاية قبلي

سجّلت الجهة سجلت خلال الـ72 ساعة الاخيرة، 4 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء الى اليوم، إلى 111 حالة، منها 110 حالات تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

و تمّ أيضا، تسجيل 10 إصابات جديدة وارتفع، اجمالي الإصابات المؤكدة بذلك، منذ اكتشاف اول حالة اصابة بقبلي الى اليوم، إلى 2763 إصابة، منها 2652 إصابة تم تسجيلها على إثر إعادة فتح الحدود، منها 2358 حالة تعافي، فيما لا تزال 184 حالة حاملة للفيروس.

ولاية أريانة

سجّلت ولاية أريانة حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد و6 إصابات جديدة ليرتفع عدد الاصابات المسجلة بالجهة منذ انتشار الجائحة والى غاية اليوم الثلاثاء 4649 إصابة مؤكدة منها 4568 اصابة محلية و81 اصابة مستوردة في حين ارتفع عدد الوفيات بالفيروس الى نحو 196 حالة وفاة.

ولاية تطاوين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة جديدة في تطاوين الشمالية جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و47 اصابة جديدة ، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 1276 اصابة (38 اصابة قبل فتح الحدود في جوان الفارط) منها 94 حالة وفاة (حالة واحدة قبل فتح الحدود).

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت اليوم الثلاثاء 23 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 3 حالات شفاء وارتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بالجهة الى 2229 حالة اصابة من بينها89 حالة وفاة كما ارتفع عدد حالات الشفاء الى 1705 حالة.

ولاية المهدية

سجّل الفريق الطبي المكلف بمتابعة فيروس “كورونا” بولاية المهدية، اليوم الثلاثاء، 42 إصابة جديدة .

وكشفت نفس النتائج المخبرية عن وفاة مصابين اثنين .

وارتفع إجمالي الإصابات بالجهة، منذ 20 مارس المنقضي تاريخ تسجيل أول إصابة، إلى 3012، منها 82 حالة وفاة، و2060 حالة شفاء و870 حالة نشطة (حاملة للفيروس).