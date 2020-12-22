توننداكس يقفل معاملات الثلاثاء متراجعا بنسبة 0.35 بالمائة

اقفلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات حصة الثلاثاء في المنطقة الحمراء، اذ تراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0.35 بالمائة في حدود النقطة 6844.96 وسط حجم تداول ب17.5 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وبخصوص اداء الاسهم، استقطب سهم المعامل الالية بالساحل اهتمام المستثمرين مسجلا تطورا بنسبة 5 بالمائة ليصل سعر السهم الواحد الى 0.840 دينار ومحققا حجم تداول ب 22 الف دينار.

وزاد سهم الكيمياء بنسبة 4.5 بالمائة (47.660 دينار) وسط حجم تداول ب3 الاف دينار ليتراجع بنسبة ادائه منذ بداية السنة الى 4.5 بالمائة.

في المقابل سجل سهم شركة الايجار العربية لتونس اضعف اداء متراجعا ب 4.7 بالمائة ليبلغ سعر التداول 1.610 دينار .

كما انخفض سهم سرفيكوم بنسبة 2.9 بالمائة (2دينار) وسط حجم تداول ب32 الف دينار.