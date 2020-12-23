باجة: 17 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أثبتت التحاليل الفيروسية المجراة، يوم أمس الثلاثاء، بولاية باجة، إصابة 17 شخصا بفيروس “كورونا” المستجد، من بينهم 14 بمدينة باجة، التي تشهد منذ أسابيع ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات بالفيروس، الى جانب مصابين (02) بمجاز الباب، ومصاب واحد (01) بتبرسق، ليرتفع عدد الاصابات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة، الى 2710 إصابات.

في المقابل، لم تسجل الجهة يوم أمس الثلاثاء، أية حالة وفاة بالفيروس، علما وأن 14 شخصا مصابا بهذا الفيروس يقيمون بمستشفيات الجهة، منهم شخص واحد بقسم العناية المركزة.

وقد قاربت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة، حتى يوم أمس، الـ88 بالمائة، حيث بلغ عدد المتعافين 2381 شخصا.