تراجع الاستثمارات الفلاحية بنسبة 18 بالمائة

تواصل الاستثمارات الفلاحية اعتماد اتجاهاً تنازلياً واضحاً ، حيث تراجعت بنسبة 18 بالمائة ، بين الأشهر الأحد عشر الأولى من 2020 ، لتصل إلى 418.7 مليون دينار ، وفق نتائج الاستثمار الفلاحي الخاص التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية

وانخفض عدد عمليات الاستثمار بنسبة 13.9 بالمائة إلى 2834 عملية. ستحدث الاستثمارات المعتمدة 3269 وظيفة دائمة ، بما في ذلك 103 مخصصة لخريجي التعليم العالي.

وبحسب الأنشطة ، فإن الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها خلال 11 شهرًا من عام 2020 توزعت بشكل أساسي بين الزراعة (307.2 مليون دينار ، أي بانخفاض قدره -16.4?) والخدمات الزراعية (43.9 مليون دينار ، أي بانخفاض قدره 19.7?).

ووفق وكالة الاستثمارات الفلاحية ، فإن الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها في قطاع التحول الأول بقيمة 40.2 مليون دينار ، شهدت تطوراً بنسبة 13.9 بالمائة ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ، في حين تهدف توجهات الدولة إلى تحسين القطاعات الاقتصادية وتعزيز احداث قيمة مضافة للمنتجات الزراعية من أجل زيادة الفوائض الإنتاجية.

وقد تم توجيه هذه الاستثمارات نحو مصانع البترول بقيمة 19.8 مليون دينار ومخازن تبريد 6.5 مليون دينار (في ولاية قبلي). تمت الموافقة على عملية إنشاء مرتبطة بالتحول البيولوجي للمعكرونة ، بقيمة 6.5 مليون دينار ، في صفاقس.

وجذبت زراعة الفاكهة 201.5 مليون دينار من استثمارات القطاع الفلاحي يليه نشاط الدواجن 43.3 مليون دينار.

استثمار بمشاركة أجنبية: عملية توسعية واحدة تمت الموافقة على 56 قرضًا للأرض بقيمة 5.6 مليون دينار ، مقارنة بـ 70 قرضًا بقيمة 7.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019. ستسمح هذه القروض بدمج 576 هكتارًا من الأراضي في الدورة. الاقتصادية. كما تمت الموافقة على عملية توسعة في ولاية قفصة مرتبطة بزراعة السلطة الموجهة للتصدير بقيمة 5.2 مليون دينار ، مما أدى إلى زيادة الاستثمار الموجه للتصدير بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. ووقعت الموافقة على عملية توسعية في ولاية القيروان مرتبطة بزراعة 250 هكتاراً من الورد الدمشقي لاستخراج الزيوت العطرية بقيمة 14.9 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع قد تم تجهيزه منذ عام 2016 بوحدة استخلاص الزيت ووحدة تعبئة وتغليف. واقتصرت عمليات الاستثمار بمشاركة أجنبية على عملية توسعية بمساهمة هولندية لإنتاج مزارع الطماطم ، بينما تمت الموافقة على 5 عمليات بقيمة 11.9 مليون دينار خلال نفس الفترة. عام 2019 ، حيث جذب العديد من الدول مثل الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وعمان وجنوب إفريقيا.