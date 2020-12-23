قابس: 04 حالات وفاة و118 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

ذكر منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الاربعاء، أن الجهة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 04 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” وأن العدد الجملي للوفيات بهذا الفيروس قد بلغ في ولاية قابس الى حد اليوم، 126 حالة.

وبيّن جبران، في تصريح لـ(وات)، انه قد تم اجراء 287 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا”، وأن 118 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بهذا الفيروس، مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 28 اصابة بقابس المدينة، و25 اصابة بقابس الجنوبية، و18 اصابة بمطماطة الجديدة، و13 اصابة بمارث، و12 اصابة بغنوش، و10 اصابات بالحامة، و08 اصابات بقابس الغربية، و04 اصابات بوذرف.

وأوضح ذات المصدر، ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية قابس، 4446 اصابة، مشيرا الى أن 3561 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

في المقابل، لايزال في ولاية قابس، 881 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى، من بينها 292 حالة بقابس الجنوبية، و196 حالة بقابس المدينة، و124 حالة بمارث، و92 حالة بالحامة .