رئيس الجمهورية يُسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة

سلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة وهُم السادة:

نجم الدين لكحل: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

شفيق حجي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية السودان.

حياة الطالبي: سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية الهند.

صبري الشعباني: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

محمد كريم بن بشر: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية الكاميرون.

وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الدولة وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.