تونس: ارتفاع في درجات الحرارة..وهذه التوقعات الجوية لهذا اليوم

تونس تؤكد مناصرتها للقضية الفلسطينة وتنفي ما يروج من اخبار حول امكانية ارساء علاقات مع الكيان الصهيوني..

باجة: حالة وفاة و23 إصابة جديدة بكورونا

عاجل ورسمي: منع التظاهرات بما في ذلك الاحتفالات براس السنة الادارية

بالاسماء: تسليم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لتونس بالخارج

2020/12/23 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة.

وهم على التوالي:

نجم الدين لكحل: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الامريكية
شفيق حجيك: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية السودان
حياة الطالبي: سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية الهند
صبري الشعباني: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية
محمد كريم بن بشر: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية الكاميرون

وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn