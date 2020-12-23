بالاسماء: تسليم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لتونس بالخارج

سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة.
وهم على التوالي:
نجم الدين لكحل: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الامريكية
شفيق حجيك: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية السودان
حياة الطالبي: سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية الهند
صبري الشعباني: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية
محمد كريم بن بشر: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية الكاميرون
وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي.