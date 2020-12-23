باجة: انقطاع الماء يعود الى برمجة الشركة إصلاح أعطاب

أكّد المدير الجهوي لاقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بباجة، محمد كدردر، اليوم الاربعاء، أنه لا علاقة مباشرة لعملية سرقة وتخريب معدات بئر عميقة بالمحلة من ولاية باجة، بانقطاع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق من الجهة، مبينا أن هذا الانقطاع، والذي سيتواصل طيلة اليوم الأربعاء والى غاية مساء أمس الخميس، يعود الى إصلاح 3 اعطاب وتسربات للمياه بقنوات الجلب بكل من سيدى السهيلي والحسني والمخشبية.

وأعرب، ذات المصدر، في تصريح لـ”وات”، عن استغرابه من عملية تخريب كوابل ومحركات بئر عميقة بالمحلة، لافتا الى أن هذه البئر كان من شأنها المساعدة في تزويد مدينة باجة عند انقطاع المياه.

وكانت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، قد أصدرت يوم أمس بلاغا، أعلنت من خلاله عن برمجتها لأشغال اصلاح أعطاب طارئة على قناة الجلب الرئيسية لمياه سد بني مطير باتجاه ولاية باجة، ما سينجر عنه انقطاع للماء بداية من اليوم الاربعاء صباحا وحتى ليلة غد الخميس، وذلك بمناطق سيار وسيدى السهيلي وسيدى اسماعيل وتيبار ومستوتة وباجة المدينة والمعقولة والمنتصر والمنشار ووادى الزرقاء وتجمع سيدى عامر ومدرسة الطلائع للحرس بوادى الزرقاء الصخيرة ومدينة تستور.