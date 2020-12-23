رابطة أبطال افريقيا /الدور التمهيدي الثاني – ذهابا/ : النتائج

في يلي النتائج الجزئية لمباريات الدور التمهيدي

الثاني (ذهاب) من رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم التي جرت يومي الثلاثاء

والأربعاء:

الثلاثاء:

يونغ بوفالو (اسواتيني) – فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 2-0

جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) – ماميلودي سان داونس (جنوب افريقيا) 0-2

تونغيث (السنغال) – الرجاء البيضاوي (المغرب) 0-0

الأربعاء :

المريخ (السودان) – اينييمبا (نيجيريا) 3 – 0

نكانا (زامبيا) – بيترو اتليتيكو (انغولا) 1 – 1

نادي بلاتينيوم (زيمبابوي) – سيمبا (تانزانيا) 1 – 0

جمعية سونيداب (النيجر) – الاهلي المصري (مصر) 0 – 1

نادي غزال (التشاد) – الزمالك (مصر) 0 – 3

جمعية بوينغيدي (الغابون) – تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) 1 – 2

اشانتي كوتوكو (غانا) – الهلال (السودان) 0 – 1

اهلي بنغازي (ليبيا) – الترجي التونسي 0 – 0

كايزر شيفس (جنوب افريقيا) – بريميرو دي اغوستو (انغولا) 0 – 0

راسينغ ابيجان (كوت ديفوار) – حورويا كوناكري (غينيا) 1 – 1

الملعب المالي (مالي) – الوداد البيضاوي (المغرب) 1 – 0

السبت 26 ديسمبر:

شباب بلوزداد (الجزائر) – غور ماهيا (كينيا)

الاثنين 28 ديسمبر :

مولودية الجزائر (الجزائر) – النادي الصفاقسي

مباريات الإياب ستجري يومي 5 و 6 جانفي 2021.