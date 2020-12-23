رابطة أبطال افريقيا /الدور التمهيدي الثاني – ذهابا/ : النتائج

في يلي النتائج الجزئية لمباريات الدور التمهيدي
الثاني (ذهاب) من رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم التي جرت يومي الثلاثاء
والأربعاء:
الثلاثاء:
يونغ بوفالو (اسواتيني) – فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 2-0
جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) – ماميلودي سان داونس (جنوب افريقيا) 0-2
تونغيث (السنغال) – الرجاء البيضاوي (المغرب) 0-0
الأربعاء :
المريخ (السودان) – اينييمبا (نيجيريا) 3 – 0
نكانا (زامبيا) – بيترو اتليتيكو (انغولا) 1 – 1
نادي بلاتينيوم (زيمبابوي) – سيمبا (تانزانيا) 1 – 0
جمعية سونيداب (النيجر) – الاهلي المصري (مصر) 0 – 1
نادي غزال (التشاد) – الزمالك (مصر) 0 – 3
جمعية بوينغيدي (الغابون) – تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) 1 – 2
اشانتي كوتوكو (غانا) – الهلال (السودان) 0 – 1
اهلي بنغازي (ليبيا) – الترجي التونسي 0 – 0
كايزر شيفس (جنوب افريقيا) – بريميرو دي اغوستو (انغولا) 0 – 0
راسينغ ابيجان (كوت ديفوار) – حورويا كوناكري (غينيا) 1 – 1
الملعب المالي (مالي) – الوداد البيضاوي (المغرب) 1 – 0
السبت 26 ديسمبر:
شباب بلوزداد (الجزائر) – غور ماهيا (كينيا)
الاثنين 28 ديسمبر :
مولودية الجزائر (الجزائر) – النادي الصفاقسي
مباريات الإياب ستجري يومي 5 و 6 جانفي 2021.