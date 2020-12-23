الرئيس قيس سعيد يتحادث مع محمد عبوّ حول “الوضع في البلاد”

تحادث رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج ، مع محمد عبّو، عضو الحكومة السابقة (حكومة إلياس الفخفاخ) وأحد أبرز مؤسسي حزب التيار الديمقراطي، الذي استقال منه لاحقا.

وتطرق اللقاء، وفق بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية، إلى “جملة من القضايا، تتعلق بالوضع الذي تعيشه تونس اليوم”.

وأكد رئيس الدولة على أن الواجب يقتضي أن يتحمل كل مسؤول داخل الدولة، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، المسؤولية كاملة في الحفاظ على الوطن وعلى استمرارية الدولة بكل مرافقها.