سيارة بقيمة 43100 دينار وراتب سنوي يصل إلى 12000 دينار للربح من Ooredoo!

تعود Ooredoo بمفاجآتها الرائعة للاحتفال بالعام الجديد، وتضع على ذمة حرفائها سيارة للربح بقيمة 43100 دينارًا وراتبًا شهريًا قدره 1000 دينارًا لمدة عام كامل.

بعد الإعلان عن نتائج السحوبات التي مكنت ستة حرفاء من الفوز بهدايا قيمة 5000 دينار، تمنح Ooredoo الفرصة لحرفائها مجددا ليكونوا من بين المحظوظين هذه المرة بهدايا تفوق قيمتها 50000 دينار.

ولتكون من بين الفائزين، يكفي أن تقوم بشحن مبلغ 3 دنانير او أكثر للدخول في القرعة طوال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 ديسمبر2020.

كما يمكنكم مضاعفة فرصكم للفوز 100مرّة، من خلال الشحن عبر تطبيقة My Ooredoo. ويمكن لمشتركي Ooredoo التوجّه إلى أقرب مغازة Ooredoo وملئ استمارة التسجيل في السحب مجانا. وسيتم الإعلان عن الفائزين المحظوظين يوم 28 من ديسمبر 2020.

لا تفوتوا هذه الفرصة الذهبية للفوز بسيارة قيمة وراتب سنوي والعديد من المفاجآت مع Ooredoo.